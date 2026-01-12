Junqueras (ERC) pide una reunión a Puigdemont para abordar el nuevo modelo de financiación

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras (Archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, una reunión para abordar el acuerdo de financiación alcanzado entre ERC y el Gobierno, además de otros temas, como su retorno a España, la amnistía y la recaudación del IRPF.

Lo ha dicho este lunes en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press: "Yo he pedido que me dé cita para ir a verle", ha dicho en referencia a un posible encuentro con el líder de Junts.

Junqueras ha defendido el acuerdo alcanzado con el Gobierno y ha insistido en que reportará 4.686 millones de euros más para Catalunya: "Si alguien quiere votar en contra, pues que vote en contra. Yo intentaré convencerlos de que es un error descomunal", ha afirmado.

Además, ha confirmado que este jueves se reunirá con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a quien dice explicará la "enorme irresponsabilidad de menospreciar la importancia de este acuerdo sin conocerlo".

"¿Qué es lo que no le gusta de este acuerdo? Que nos explique qué es lo que no le gusta", ha dicho dirigiéndose a Sánchez Llibre.

Sobre la aprobación de este acuerdo en el Congreso ha defendido que es un acuerdo "realista", ya que si no se convence al conjunto de las fuerzas políticas la alternativa es cero, textualmente.

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Preguntado por la recaudación del IRPF y el IVA ha destacado que con el nuevo modelo el 78,5% del IVA "vendrá directamente a Catalunya", aunque ha explicado que continúan trabajando para concretar la recaudación de estos impuestos.

En este sentido, ha vinculado la recaudación del 100% del IRPF para la negociación de presupuestos: "Esto hace que unos presupuestos sean mejores. Por tanto, como nosotros queremos unos buenos presupuestos trabajamos para que los componentes de estos presupuestos sean buenos", ha añadido.

PROTESTAS AGRICULTORES

Sobre las protestas de los agricultores catalanes contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur ha dicho que su formación está a favor del libre comercio, pero que "desafortunadamente, en el mundo, el comercio no es libre de verdad".

"Nosotros estamos al lado de los agricultores catalanes y los agricultores europeos porque compartimos absolutamente sus criterios", ha señalado, y ha añadido que serán buenas todas aquellas medidas que contribuyan a asegurar que nadie compite en situaciones de ventaja, en sus palabras.

EMPRESA MIXTA DE RODALIES

En referencia a la presentación este lunes de la empresa mixta de Rodalies, con participación de la Generalitat y el Gobierno, ha destacado que la Generalitat tendrá la presidencia: "Que se puedan tomar las decisiones desde Catalunya es importante", ha asegurado.

Además, ha recordado que, a partir de abril, "se incorporarán cada 15 días dos convoyes nuevos" hasta un total de 110.