Junqueras insta al Gobierno a encontrar una "solución" para que Catalunya recaude el IRPF

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha instado este miércoles al Gobierno central a encontrar una "solución" para la recaudación del IRPF en Catalunya, de cara a poder iniciar la negociación de Presupuestos con el Govern.

Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que "no basta" con buena voluntad y ha añadido que su partido está dispuesto a escuchar y negociar propuestas tal como, dice, se ha hecho con el modelo de financiación.

Ha asegurado que hay personas dentro del Govern y el PSC que "prefieren que se llegue a un acuerdo para desbloquear el camino hacia la recaudación del IRPF porque saben que el país ganará", pero ha afirmado que hay personas en el PSOE que lo interpretan exactamente al revés.

También se ha referido a las mayorías en el Congreso: "Tenemos que caminar hacia el todo, claro que sí, y cada día y con paso firme y tanto como podamos. Por eso quiero decir que necesitamos esas mayorías tan complejas", ha señalado.

RODALIES

Sobre la situación de la red de Rodalies ha insistido en pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, porque, dice, "alguien debe asumir la responsabilidad política", pese a que ha añadido que no es quien más culpa tiene de la situación y que no es el peor ministro que ha habido, en sus palabras.

Así, ha añadido que "Puente seguro que ha intentado ayudar" pero considera que debe asumir la responsabilidad, igual que la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, a quien también ha pedido la dimisión.

"Seguro que si la consellera dimite no se soluciona el problema. Y seguro que no es la única responsable, son infraestructuras del ministerio de Transporte", ha subrayado, pero ha insistido en que se deben asumir responsabilidades.

Preguntado por su asistencia a las manifestaciones convocadas para este sábado ha asegurado que participará en la marcha convocada el sábado por la tarde "por los agentes sociales y económicos" que, ha dicho, representan a la mayoría social y cívica.

PUIGDEMONT

Preguntado por su presencia este martes en Bruselas (Bélgica) y si estaba prevista una reunión con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha evitado pronunciarse, pero ha sostenido que "tiene la obligación de intentar hablar con todo el mundo".

"Yo hablo con todo el mundo, y seguiré haciéndolo, no me cansaré de hacerlo. Y más allá del resultado económico concreto que haya en cada ocasión, yo lo haré siempre", ha zanjado.