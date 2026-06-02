Junqueras pide en una carta a Omella que el Papa bendiga la Sagrada Familia en catalán

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha trasladado a través de una carta al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, la "importancia esencial" de que, como mínimo, el Papa León XIV bendiga la Torre de Jesucrist de la Sagrada Familia en catalán.

"Entiendo todas las presiones que habrá recibido por parte de muchos sectores, pero no hay ninguna duda de que la catalanidad y la catolicidad son dos de las características más relevantes de la vida y trayectoria del Sirviente de Dios. Las dos juntas", indica Junqueras en dicho escrito este martes consultado por Europa Press.

Además, recuerda que Antoni Gaudí, un hombre muy comprometido con la Iglesia católica y también con Catalunya, "fue detenido por no hablar en castellano cuando iba a misa del Onze de Setembre.

"Os pido que hagáis vuestra esta petición bien concreta y la trasladéis a la Secretaría de Estado del Vaticano y al Nuncio apostólico de España y Portugal. Como habréis visto, las protestas públicas de muchos católicos catalanes son cada día más fuertes".

Por otro lado, la consellera de Territorio de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern ha trasladado al Vaticano "la importancia del catalán" para Catalunya ante la visita del Papa prevista del 9 al 11 de junio.