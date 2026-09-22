Junqueras pide que el 6 de octubre el TC acuerde aplicar la Amnistía: "Ya no hay excusas"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, durante una reunión, a 16 de enero de 2025, en Waterloo (Bélgica). Se trata del primer encuentro entre las direcciones de los partidos tras la reelección de - Junts - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido que el 6 de octubre el pleno del Tribunal Constitucional (TC) acuerde la aplicación de la Ley de Amnistía, y que se restituyan sus derechos políticos y el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda volver a casa.

"Ya no hay excusas. Europa ha confirmado que la represión nunca puede ser la respuesta a un conflicto político. El 6 de octubre debe marcar el inicio para que los exiliados vuelva a casa y se restituyan nuestros derechos políticos", ha sostenido en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que el TC haya encaminado su aval a amnistiar la malversación del 'procés' al aceptar el magistrado ponente del primer recurso de amparo, José María Macías, que defiende la negativa del Tribunal Supremo (TS) a perdonar ese delito, redactar una decisión con el sentido de la mayoría, favorable a aplicarla.

En un comunicado, los republicanos han criticado que "la rebelión de los altos tribunales españoles contra la ley de amnistía hace dos años que dura", y han añadido que la política la deben decidir los ciudadanos con su voto, y no los jueces.

Desde el partido consideran que la decisión del TC "confirma la solidez de la estrategia seguida para conseguir la Amnistía y evidencia que la ley se debe cumplir entera y sin más dilaciones", por lo que han exigido que se aplique de manera inmediata al resto de causas abiertas, especialmente a los exmiembros del Govern que continúan sin ser amnistiados por el TS.