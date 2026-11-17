El líder de ERC, Oriol Junqueras, la número 1 al Congreso por Girona, Teresa Jordà; el 3 al Congreso por Barcelona, Jordi Albert; la 1 al Senado por Girona, Etna Estrems, y el número 2 por Girona al Congreso, Albert Fernàndez - EUROPA PRESS

Acusa a Hereu y Urtasun de no hacer "ningún esfuerzo" en favorecer a Catalunya como ministros

LLORET DE MAR (GIRONA), 17 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha comprometido a volver a exigir que se apruebe el nuevo modelo de financiación que pactó con el PSOE, y ha reclamado tener toda la fuerza posible para defenderlo en el Congreso: "Esta es una de nuestras condiciones".

Este martes ha protagonizado un acto en Lloret de Mar (Girona) junto a la número 1 al Congreso por Girona, Teresa Jordà; el 3 al Congreso por Barcelona, Jordi Albert; la 1 al Senado por Girona, Etna Estrems, y el 2 por Girona al Congreso, Albert Fernàndez.

Junqueras ha asegurado que defenderán la financiación ante un gobierno de PP-Vox o ante "aquellos que arrastran los pies y aquellos que ponen palos en las ruedas", en referencia al PSOE y a Junts.

Ha lamentado que "no ha servido que hubiese ministros catalanes, porque ninguno de ellos ha hecho ningún esfuerzo" para aprobar medidas a favor de Catalunya, en alusión al candidato del PSC por Barcelona y ministro de Industria, Jordi Hereu, y al 2 de Frente Amplio por Barcelona y ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

'CATALUNYA, UN SOL POBLE'

Junqueras ha reivindicado el concepto de 'Catalunya, un sol poble' (Catalunya, un solo pueblo), para apostar por una sociedad donde "no se tenga en cuenta el lugar de nacimiento, sino la voluntad de compartir destino, lengua, cultura y valores, esfuerzos fiscales y servicios públicos".

Ha destacado que esta idea la ha defendido el catalanismo, en otros partidos y otros ámbitos, "cuando no se dejaban dominar por la miseria de espíritu, por el odio", y también ha defendido una clase obrera unida y no dividida por quienes provocan ruina, tras lo cual ha citado la deuda que provoca el gobierno de Javier Milei en Argentina y el de Donald Trump en Estados Unidos.

ALBERT: NO "ERRADICAR" A LOS CATALANES

Jordi Albert ha avisado de que el PP y Vox quieren "erradicar" a los catalanes como pueblo, y ha erigido a ERC como línea de defensa contra la ola reaccionaria que asegura que supondrá una victoria de estas dos formaciones el 29 de noviembre.

Ha criticado a Junts por situarse en el medio ante un posible gobierno de PP y Vox: "Ya basta de los que están en medio; si estás en el medio molestas", y ha reivindicado el trabajo de los diputados de ERC en la Cámara baja para torcer el brazo al PSOE y conseguir avances para Catalunya, ha dicho.

JORDÀ: CONTRA EL "NEOFASCISMO"

Jordà ha coincidido con Albert en criticar a Junts por situarse en el medio, ha señalado que situarse en el medio, en esta ocasión puede suponer que gane el más fuerte y no el más valiente: "Ante el neofascismo, o defiendes la democracia o le dejas paso, no hay alternativa posible".

También se ha dirigido a los socialistas para acusarles de utilizar el miedo a la extrema derecha como programa electoral: "El rollete del miedo se ha acabado, no tiene sentido: cumplid", ha dicho en alusión a los acuerdos con ERC que han caído con el adelanto electoral, como la financiación y la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

ESTREMS: "UNA ERC FUERTE"

La candidata Etna Estrems ha alertado de que estas elecciones no van de una alternancia entre izquierda y derecha clásica, ha lamentado que hay un PP absorbido por Vox, y ha avisado de que si mandan ellos "los conflictos volverán con fuerza, y la represión como el 1-O y el 155".

Estrems ha acusado a los socialistas de no ser lo que parecen: "El PSC sin una ERC fuerte es mucho menos obrero y mucho más español", y ha defendido a los republicanos como el voto útil y responsable en Girona.