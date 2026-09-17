Junqueras rechaza ampliar la pista del Aeropuerto del Prat y pide al Gobierno no vender "humo"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante el acto organizado por Esquerra Republicana de Catalunya por la Diada, a 11 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha rechazado este jueves ampliar la pista del Aeropuerto de Barcelona - El Prat y ha reclamado al Gobierno que no venda "humo y no anuncie dinero que puede que después no acaben poniendo" tras el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (Dora-III) que incluye partidas para actuaciones preparatorias.

"Hay el riesgo de que todos estos anuncios sean sólo humo porque los gobiernos españoles, en este caso, han incumplido las condiciones que ponían desde Europa respecto a la última ampliación que se hizo en el Aeropuerto del Prat. Por tanto, no tienen garantizado el aval necesario por parte de la CE", ha destacado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Así, ha exigido al Gobierno orden y tener claras las prioridades de Catalunya porque "es muy importante que haya un avión con 200 pasajeros pero es más importante que los trenes funcionen con centenares de miles de personas cada día".

Para Junqueras, tener el mejor aeropuerto posible no depende de ampliar las pistas, asegurando que con el modelo actual se pueden acoger vuelos intercontinentales, y sí de otras cuestiones como que Aena construya la terminal satélite, que debería servir para acelerar los embarques de los aviones y para mejorar la conexión ferroviaria con Barcelona y el resto de Catalunya.

Además de lamentar los compromisos que no está llevando a cabo el Gobierno en esta materia, ha emplazado al sector empresarial y a los sindicatos a presionar para que cumplan "porque la ampliación de la pista depende de unos acuerdos que también deben venir de Europa y no está nada claro que los dé".

En materia ferroviaria, ha confiado en que el Gobierno cumpla este septiembre con el traspaso de las vías de la R1 de Rodalies y con la constitución de la empresa mixta de Rodalies en 2027.

EDUCACIÓN

Tras los anuncios del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en educación, Junqueras ha considerado que se ha dado cuenta de que es una cuestión fundamental y ha reconocido la "responsabilidad" de ERC al respecto al comandar el departamento durante 6 años antes de que gobernaran los socialistas.

Además de insistir en la necesidad de estabilizar el sistema y construir un gran pacto educativo, ha llamado a reflexionar sobre la escuela inclusiva: "Es buena pero exige una cantidad de recursos que, lamentablemente, no están".

"Hay que intentar cuidarla lo que podamos pero, a la vez, hay que entender que no puede ser infinita. En las aulas no puede estar todo el mundo simultáneamente porque las condiciones en las que están, trabajan y en que se relacionan unos con otros, no lo permiten", ha apuntado.

Al preguntársele si el decreto de la escuela inclusiva de hace 10 años fue error, ha respondido que, seguramente, lo que es un error es crear "unas expectativas que después no se está en condiciones de cumplir".

FINANCIACIÓN

Sobre el nuevo modelo de financiación, ha advertido de que si no se aprueba en el Congreso no se podrá contabilizar en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2027.

Ante la negativa de Junts a apoyarlo, el líder de ERC ha reiterado, como avanzó en una entrevista a Europa Press, que están dispuestos a apoyar cualquier propuesta de los de Carles Puigdemont en favor del concierto económico pese a que "esto se quedará con 14 votos de los 350 del Congreso".