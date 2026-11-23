El líder de ERC, Oriol Junqueras, en un acto en Vilafranca del Penedès - EUROPA PRESS

Critica que Colau no se oponga a que "se saqueen" las obras de Sixena y se cumpla la sentencia

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha respondido al cabeza de lista del PSC al Congreso por Barcelona y ministro de Industria, Jordi Hereu, que ha afirmado que está en juego quién recibirá a ERC en la Moncloa y les ha avisado de que si gobierna PP y Vox no les recibirá nadie, tras lo que Junqueras ha replicado: "Ministro, si ERC no te inviste, no tendrás ninguna puerta que abrir".

Así se ha pronunciado en un acto este lunes en Vilafranca del Penedès (Barcelona), junto con el cabeza de lista de ERC al Senado por Barcelona, Francesc-Marc Àlvaro, los 2, 3 y 4 al Congreso por Barcelona, Mireia Ingla, Jordi Albert y Laura Pelay, y el alcaldable de ERC en Vilafranca, Pere Sàbat.

El líder de los republicanos también ha criticado que la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, haya apostado por cumplir la sentencia que obliga a trasladar las pinturas de Sixena y que "se saqueen las obras de arte del Museo Nacional de Arte de Catalunya".

Ha calificado al número dos de Frente Amplio al Congreso por Barcelona y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de ministro invisible, y le ha acusado de no haber hecho nada durante esta última legislatura: "Si no saben defender un fresco, si no saben defender una pintura, ¿cómo quieren defender a la clase trabajadora del país?", ha exclamado Junqueras.

LA APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA

También ha celebrado que el Tribunal Supremo (TS) haya decidido aplicar la Ley de Amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, porque considera que se restaura una injusticia, y ha deseado que "puedan volver en todas las condiciones y con la máxima libertad".

Junqueras ha recordado que hay dos personas a las que no se les ha aplicado la amnistía, que no por casualidad son de ERC, y a quienes "les han dicho que no se les aplicará durante mucho tiempo", en alusión al exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y al exsecretario de Hacienda, Lluís Salvador.

Ha afirmado que Jové y Salvador se merecen "la misma solidaridad que ERC ha demostrado hacia todos los represaliados", y ha añadido que espera que todo el mundo demuestre esta solidaridad hacia ellos cada día.

Por su parte, Francesc-Marc Àlvaro ha acusado a Colau de ignominia y la ha culpado de que haya habido un primer alcalde independentista en Barcelona, y también ha criticado sus palabras sobre las obras de Sixena: "Esta señora, con este recorrido tan brillante, ha dicho que con las obras de Sixena debemos cumplir las sentencias. Suerte que era antisistema".

También ha descrito al Frente Amplio como "el sidecar de una moto solo", y ha comparado a los socialistas catalanes con la película de 'El increíble hombre menguante' cuando llegan al Congreso.