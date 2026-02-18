Junqueras se reúne en Madrid con diputados de ERC y se quedará en la capital hasta el jueves

El presidente de ERC, Oriol Junqueras (i), y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d), ofrecen una rueda de prensa, a 27 de enero de 2026, en Valencia (España). Junqueras y Rufián entran en campaña en la Comunidad Valenciana emprendiendo una - Rober Solsona - Europa Press

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunirá este miércoles con diputados de su formación en el Congreso y prevé alargar su visita a la capital hasta el jueves, han informado a Europa Press fuentes republicanas.

Esta visita se produce el mismo día en que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, protagonizará un coloquio con el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, sobre el futuro de la izquierda alternativa.

En rueda de prensa el lunes, Junqueras aseguró que no tenía previsto asistir a este coloquio y negó que Rufián le hubiera invitado.

En las últimas semanas, Rufián ha apelando a la necesidad de lograr una unidad progresista y plurinacional, y ha apostado por un frente de izquierdas para frenar a la derecha de cara a las elecciones generales.

Sin embargo, Junqueras ha rechazado esta propuesta, asegurando que ERC se presentará bajo sus siglas en Catalunya, y tampoco ha recibido el aval de BNG y EH Bildu, que también han descartado confluir para las generales.