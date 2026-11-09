Junqueras ve falta de "ambición" en Illa y defiende que ERC lidere Catalunya

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado la gestión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha acusado de falta de ambición: "Sin ambición, la gestión está abocada al fracaso", tras lo que ha reclamado que su partido tenga un papel determinante a la hora de liderar Catalunya.

En rueda de prensa este lunes, ha reivindicado a su formación como la que "más puede aportar razonabilidad y ambición a la vez" a la hora de afrontar el próximo ciclo electoral, comenzando por las elecciones generales del 29 de noviembre, y siguiendo por las municipales de mayo de 2027 y las catalanas.

Ha advertido de que "PP y Vox harán tanto daño como puedan a Catalunya" si ganan las elecciones generales, tras lo que ha acusado a los socialistas de falta de ambición, a Junts de falta de responsabilidad y a los Comuns de dejadez.

Ha criticado que los socialistas "no han tenido nunca prisa" para modificar el modelo de financiación y resolver el caos en Rodalies, y ha acusado a Junts de falta de responsabilidad y de querer torpedear en el Congreso iniciativas como la amnistía, la financiación, la recaudación del IRPF y la tramitación del nuevo modelo de financiación.

A los de Ada Colau les ha reprochado que no han hecho "ninguna iniciativa efectiva al servicio de la gente de este país", y ha les ha acusado de gobernar durante 8 años en Barcelona y no tomar ninguna medida concreta en el ámbito de la vivienda.

PIDE EL MÁXIMO APOYO A ERC

Ante este escenario, ha defendido que ERC tenga el máximo apoyo posible porque considera que es la única fuerza política que defenderá Catalunya, y ha insistido en que el Govern de Salvador Illa "ha fracasado no solo porque no ha sabido gestionar, sino porque no ha tenido la ambición necesaria" para darle herramientas, recursos y competencias a Catalunya.

"Eso no quiere decir que ERC no esté dispuesta a ayudar", ha asegurado Junqueras, que ha añadido que también ha llegado la hora en que ERC no solo ayude sino que tenga la responsabilidad de liderar Catalunya, en referencia a unas elecciones catalanas a las que él se presentaría como candidato.

Ha reclamado estabilidad para Catalunya tras "dos décadas de gran inestabilidad en el mundo, en Europa y en España", tras lo que ha afirmado que un Gobierno de PP y Vox será inestable, y ha descrito a los de Santiago Abascal como una piedra más grande y puntiaguda de lo que ha sido Sumar para el PSOE.

Preguntado por si cambiará el rumbo de la legislatura catalana si llegan al Gobierno central PP y Vox, Junqueras ha respondido que la legislatura "será complicada sin duda, pero el país saldrá adelante".

El líder republicano ha señalado que la labor de ERC será "ayudar" a los diferentes sectores de Catalunya y construir mayorías para hacerlo, tras lo que ha llamado a los agentes sociales y económicos a implicarse en esta labor.

LA UNILATERALIDAD

Preguntado por si la ambición que defiende incluye la unilateralidad, Junqueras ha respondido que está a favor de cualquier forma de democracia: "Me da igual si le llaman unilateral, plurilateral, multilateral...".

Estas afirmaciones llegan después de que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, haya dicho que habrá un momento en que el independentismo no sólo no podrá descartar los actos unilaterales, sino que no se podrá renunciar a ello.

Sobre la huelga general del 11 de noviembre, Junqueras ha defendido que es "no solo oportuna, sino necesaria e imprescindible", y ha confirmado su asistencia a piquetes y a la concentración en Plaza Universitat.