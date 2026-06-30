La junta de Ercros aprueba la exclusión de bolsa de sus acciones

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BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Accionistas de Ercros ha aprobado este lunes la exclusión de bolsa de sus acciones, tras la oferta pública de adquisición (OPA) de Bondalti a un precio de 3,505 euros por título, informa en un comunicado este martes.

El presidente de la empresa, Antón Valero, ha asegurado que la oferta de exclusión proporciona a los accionistas "una oportunidad de liquidez en condiciones objetivas y supervisadas, con carácter previo a la exclusión de cotización".

Ha añadido que los accionistas que no acudan a la oferta --si no hay venta forzosa-- "pasarán a mantener una participación en una sociedad no cotizada sin liquidez ni previsión de distribución de dividendo".

Por otro lado, la Junta también ha ratificado la nueva composición del consejo de administración, con Antón Valero como consejero dominical; João de Mello como consejero ejecutivo, y André Cabral como consejero ejecutivo, así como Luís Rebelo da Silva y Agustín Franco Blasco como consejeros ejecutivos, mientras que Carme Moragues y Lourdes Vega se mantienen como consejeras independientes.

Asimismo, la Junta ha aprobado la derogación de la política de retribución al accionista tras la OPA, "en coherencia con el proceso planteado de exclusión de cotización".