La Junta General de Almirall votará un aumento de capital con nuevas acciones de 0,12 euros

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BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Accionistas de Almirall votará un aumento del capital social de la empresa mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,12 euros de valor nominal, informa la farmacéutica en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

Las nuevas acciones serán sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos.

Está previsto que la Junta General se celebre el próximo 9 de mayo en Barcelona, y también tomará razón de la renuncia de Karin Louise Dorrepal como consejera.

Además, se votará fijar el número de miembros del consejo de administración en diez; la reelección de Eva Abans y Ugo di Francesco como consejeros independientes, y el nombramiento de Ivana Magovcevic-Liebisch como consejera independiente.

La Junta también votará las cuentas de 2025, año en que Almirall cerró con un beneficio neto de 46,2 millones de euros, más de cuatro veces más que en 2024, cuando ganó 10,1 millones.