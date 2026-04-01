La Junta General de Reig Jofre votará un dividendo flexible y un aumento de capital

Archivo - Una trabajadora de la fábrica de Reig Jofre en el laboratorio - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Accionistas de Reig Jofre votará, el próximo 7 de mayo, una retribución mediante la opción de 'scrip dividend' o dividendo flexible y un aumento de capital, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

El dividendo flexible permite a los accionistas decidir si quieren recibirlo de forma total o parcial en efectivo, o a través de acciones liberadas de la sociedad.

Asimismo, el aumento de capital se hará con cargo a reservas por un importe determinable según los términos del acuerdo y mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal y con previsión de asignación incompleta.

En el caso de que la Junta de Accionistas apruebe el dividendo, el consejo de administración deberá aprobar su ejecución, así como todos los detalles operativos al respecto.

Por otro lado, la Junta General votará el nombramiento de Gloria Folch como nueva integrante del consejo de administración.