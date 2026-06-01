Junts activa este lunes el proceso de elección del alcaldable por Barcelona con la pugna abierta

Archivo - (I-D) El concejal del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelon, Joan Rodríguez, el portavoz del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, y la diputada de Junts en el Congreso, Pilar Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Junts activará este lunes el proceso de elección del alcaldable de Barcelona con la constitución de la Comisión Municipal Territorial (CMT), el órgano que se encargará de pilotar el proceso, en plena pugna entre los que ya han oficializado que concurrirán a las posibles primarias que se celebrarán.

La CMT la integrarán 2 representantes de la dirección de Junts (uno de ellos será el responsable de Política Municipal, Joan Ramon Casals), 2 miembros de la federación de Barcelona y 1 representante de cada uno de los 10 distritos de Barcelona.

Una vez constituida, los aspirantes tendrán hasta el miércoles para notificar su voluntad de ser precandidatos y deberán recoger un 20% de avales (los militantes pueden avalar más de un candidato).

Aunque el reglamento interno del partido contempla diversos escenarios para elegir el candidato, como la designación directa o sometiendo una propuesta de candidato a ratificación de las bases, el que parece más probable es que se dirima en unas primarias: entonces, como muy tarde, el candidato quedaría proclamado el domingo 21 de junio.

Tras el adiós de Xavier Trias, la dirección del partido llevaba tiempo intentando evitar un escenario de primarias en la capital catalana, y para ello se barajaron nombres como el del expresidente de la Generalitat Artur Mas, el exconseller Quim Forn y el empresario Tatxo Benet, entre otros.

El 'no' de todos ellos llevó a la dirección de Junts a querer situar al portavoz de Junts, Josep Rius, hombre de confianza del expresidente Carles Puigdemont, al frente de una única lista, lo que no fructificó porque el líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, que tiene el aval de Trias, no desistió en su voluntad de ser candidato.

Pese a las ofertas políticas y del mundo empresarial que tuvo, Martí mantuvo que quería presentarse a las municipales, lo que llevó finalmente a Rius a renunciar para no alimentar una confrontación y división interna que, a su juicio, no ayudaría al partido.

De momento, los que han oficializado su voluntad de presentarse en Barcelona son Martí; la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada Glòria Freixa, y la diputada en el Congreso Pilar Calvo, y se está a la espera de si otros nombres también dan un paso adelante como l exdiputado y abogado Jaume Alonso-Cuevillas y el exconseller Josep Maria Argimon,

En este baile de nombres también se especuló con el del exconseller Jaume Giró, pero recientemente anunció que no participará en estas posibles primarias.

Junts es el único partido con representación en el ayuntamiento de Barcelona que aún no ha decidido su candidato en las municipales y los sondeos les vaticinan un descenso de los 11 concejales que logró Trias en las elecciones de 2023.