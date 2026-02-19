Junts acusa al Govern de estar supeditado a los Comuns y "exportar el modelo Colau" a Catalunya

Salvador Vergés (Junts) - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha acusado este jueves al Govern de estar supeditado a los Comuns y de querer "exportar el modelo Colau" a Catalunya tras haber alcanzado un acuerdo para dar apoyo a los Presupuestos de este año.

"El Govern está totalmente supeditado a los Comuns, que sólo tienen 6 diputados pero marcan las políticas del país. Se pretende exportar el modelo Colau de Barcelona a todo el país y esto está a las antípodas de nuestro modelo", ha advertido en rueda de prensa en la Cámara.

A la espera de leer la letra pequeña del acuerdo, ha reiterado que están a favor de limitar la compra especulativa de vivienda a los "fondos buitre, pero no cuando se trata de un pequeño propietario y la casuísticas que esto conlleva".

"Es importante fijar bien y dar seguridad jurídica a lo que significa ser gran tenedor", ha añadido Vergés, y ha acusado a los socialistas de asumir propuestas de los Comuns que no resuelven el problema de la vivienda.

Para él, las propuestas de los Comuns que avalan los socialistas son "inventos que han conllevado que el problema se agrave y que no atacan el problema de fondo".