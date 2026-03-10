Junts acusa a Illa de "obviar" al Parlament sobre Irán y presentarán una batería de propuestas

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha acusado este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "obviar" al Parlament en todo lo relacionado con la guerra de Irán y presentarán una batería de propuestas al respecto.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha asegurado que como principal grupo de la oposición lo que hacen es "pasar por delante" con la presentación de estas medidas, evitando concretar si Illa debería convoca a los grupos para consensuar cómo mitigar los efectos de la guerra.

Según Vergés, serán propuestas que abarcarán desde el ámbito fiscal, al ámbito de la vivienda, de la empresa y del primer sector, entre otros, y las acabarán de elaborar en una jornada de trabajo que prevén celebrar este viernes.

"Lo que quiera hacer el presidente con estas medidas es potestad suya", ha recalcado el portavoz parlamentario de Junts, que ha reiterado que nadie les ha convocado y que, en caso de que lo hicieran, siempre han asistido.

También considera que el Gobierno, con Pedro Sánchez al frente, va "tarde y siempre motivados por sus intereses personales y electoralistas".

"POCAS LECCIONES

Después de que la líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, haya acusado al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, de abandonar a los catalanes y de no conocer su realidad, Vergés le ha replicado que no puede dar "lecciones" al respecto.

"Pocas lecciones puede dar Orriols a alguien como el presidente Puigdemont, que lleva más de 8 años luchando y defendiendo a Catalunya, además con éxitos demostrados desde el exilio", ha zanjado.