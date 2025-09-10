Junts apela a los catalanes a "recordar y resistir" para poder ganar la independencia

Archivo - El secretario gral. de Junts, Jordi Turull (c), la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras (3d), el vicepte. de Junts , Antoni Castella (3i) y la secretaria de Organización Judith Toronjo (2d) en el congreso del partido - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Junts ha apelado a los catalanes a "recordar y resistir para volver a tener la oportunidad de ganar la independencia de Catalunya, el 11 de Septiembre y cada día".

En el manifiesto por la Diada de este año, advierten de los mensajes "de normalización que pretenden imponer la amnesia" sobre todo por lo que han luchado los catalanes, y ante ello ven necesario recordar.

"Recordar que somos una nación y que no podemos dejar de lado la identidad y los valores que nos definen como tal. Recordar que la defensa de la lengua es un elemento troncal para defender este espíritu nacional y para cohesionar el país en su necesaria diversidad", destacan.

También llaman a recordar que los catalanes quieren ejercer el derecho a decidir y que la independencia "sigue siendo de forma indiscutible el único proyecto que puede garantizar un futuro de bienestar y prosperidad".

"EL EXILIO SIGUE VIGENTE"

Y es que consideran que la normalidad que se pregona no existe porque "el exilio sigue vigente", por la negativa de jueces a aplicar leyes y porque, según Junts, hay millones de catalanes que ven menospreciados sus derechos lingüísticos, entre otras cuestiones.

Además, reclaman a los catalanes la necesidad de resistir y sobrevivir a todos los "embates" pese al precio pagado colectivamente durante los últimos 300 años.

"Recordar y resistir son imprescindibles para ganar un futuro de esperanza y de bienestar y hacer de Catalunya un país garante de derechos, libertades, progreso y de esperanza para toda su gente", concluyen.