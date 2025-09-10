Nogueras (Junts) mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral: "Es absolutamente nociva"

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este miércoles que mantienen su rechazo al proyecto de ley de reducción de jornada laboral del Gobierno porque es "absolutamente nociva".

"El Gobierno no quiere ver ni quiere entender la realidad del tejido productivo y empresarial de Catalunya, por lo que nosotros mantenemos la enmienda a la totalidad. Esta ley es absolutamente nociva y la acabarán pagando los de siempre", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Según Nogueras, el Ejecutivo central no conoce la realidad de Catalunya "porque el mecánico del pueblo no es el propietario de Ferrari, el peluquero del pueblo o la persona que corta el pelo no es el propietario de L'Oráal, porque el carnicero no es el amo de Mercadona y porque el emprendedor que ha impulsado un negocio no es Elon Musk".

Así, ha pedido respeto para los empresarios catalanes que generan "una riqueza que permite que haya el estado del bienestar", fijarse en los datos y no legislar a golpe de titular como, a su juicio, hace el Gobierno.

ISRAEL

Al preguntársele qué le parece el paquete de medidas sobre Israel anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que lo están revisando y que algunas de las medidas ya las anunció tiempo atrás.

Sobre si están a favor de suspender las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, ha respondido que deben revisar y estudiar "la letra pequeña, porque el Gobierno es experto siempre en poner letra pequeña que no explica".

FISCAL GENERAL

En relación a que el Tribunal Supremo haya enviado a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Nogueras ha considerado que España sufre un problema estructural a nivel judicial: "Hay muchos jueces que quieren hacer política y muchos políticos que quieren ser jueces. Si hay jueces que quieren hacer política, que monten un partido político".

Así, ha reclamado elevar el discurso y ha dejado claro que no confía "ni en los unos ni en los otros", ha añadido.