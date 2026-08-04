Junts celebra el dictamen "contundente" del CGE sobre la limitación de la compra especulativa

Archivo - La secretaria de Organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización de Junts, Judith Toronjo, ha celebrado el dictamen "contundente" del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la proposición de ley impulsada por los Comuns y el Govern que busca limitar la compra especulativa de vivienda.

En un mensaje recogido por Europa Press, la diputada ha sostenido que el dictamen del CGE, que no es vinculante pero ve vulneración de derechos fundamentales como el de la propiedad privada, "tumba los principales pilares de la ley".

Toronjo ha afirmado que el Govern ha actuado "al dictado de las políticas fallidas de la ciudad de Barcelona con Colau de los Comuns" y ha defendido las propuestas de Junts para abordar la crisis de la vivienda, como aumentar el parque de vivienda público y privada y combatir los fondos buitre, ha dicho, sin castigar al pequeño propietario.