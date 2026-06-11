Junts celebrará el 19 de junio un debate entre los candidatos a ser el alcadable de Barcelona

Archivo - (I-D) El concejal del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelon, Joan Rodríguez, el portavoz del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, y la diputada de Junts en el Congreso, Pilar Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Junts celebrará el viernes 19 de junio por la tarde un debate entre los candidatos a ser el alcaldable del partido en Barcelona, según han avanzado fuentes de la formación consultadas por Europa Press.

Los candidatos que actualmente aspiran a ser concurrir a las primarias, todos vinculados a la agrupación de Junts de Sarrià-Sant Gervasi, son el líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; la diputada en el Congreso Pilar Calvo; la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada, Glòria Freixa, y el abogado Jaume Alonso-Cuevillas.

Tras constituirse la Comisión Municipal Territorial (CMT), el órgano que pilota el proceso, los aspirantes han tenido hasta este jueves para presentar los avales de un 20% de las bases de Barcelona para concurrir, corte que superaron los cuatro días atrás.

El hecho de que todos ellos hayan superado dicho umbral no significa que lleguen a competir todos en las primarias porque podrían haber pactos entre ellos.

El viernes la CMT debe determinar el sistema definitivo de elección del alcaldable, que puede pasar por la proclamación directa, por una eventual ratificación en asamblea y por una votación en primarias, pero se da por hecho que ésta última será la opción elegida.

CALENDARIO

En este caso, la campaña electoral empezará este sábado y se alargará hasta el 19 de junio, día en el que se celebrará el debate entre los candidatos, y el reglamento interno del partido establece que los órganos de la formación deben permanecer "neutrales".

Las votaciones se abrirán al día siguiente y se cerrarán el domingo 21 de junio, día en que habrá la proclamación provisional del candidato o candidata, que será definitiva el 23 de junio, una vez resueltos los posibles recursos.

MARTÍ Y CALVO

El primero en conseguir los avales para concurrir a las primarias fue Jordi Martí, que cuenta con el apoyo del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que lo nombró sucesor cuando dejó el consistorio a mediados de 2024, y controla la federación de Barcelona.

Sin embargo, no tiene el respaldo de la dirección del partido dado que la formación de Carles Puigdemont apostaba por el portavoz de Junts, Josep Rius, como alcaldable en la capital catalana, y pese a los intentos para disuadir a Martí, éste no quiso dar un paso atrás y mantuvo su candidatura.

Esto llevó a Rius a renunciar y fue entonces cuando se abrieron las puertas a que otros nombres pudieran presentarse, como fue el caso de Calvo, Freixa y Cuevillas.

Calvo, que fue la segunda en conseguir los avales, tiene una larga trayectoria como periodista deportiva, pero años atrás empezó su carrera política y, actualmente, es diputada en el Congreso y presidenta del Consell Nacional de Junts.

Se la considera cercana a Puigdemont y, entre sus principales valedores está la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye.

CUEVILLAS Y FREIXA

En el caso de Cuevillas, fue el primer abogado de Puigdemont y, posteriormente, empezó su carrera política en el Congreso tras haber encabezado la lista de Junts en Girona en 2019, y dos años después renunció al escaño para presentarse a las elecciones al Parlament.

En esta etapa, ejerció brevemente como secretario de la Mesa del Parlament que presidía entonces Laura Borràs, pero fue relevado del cargo por oponerse a admitir a trámites resoluciones contra el Rey o a favor de la autodeterminación; en 2024 acabó dejando su acta.

La última en conseguir superar el número de avales fue la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada, Glòria Freixa, que de momento mantiene su candidatura pese a las presiones que ha recibido para unirse a la candidatura de Calvo, han explicado otras fuentes consultadas.

Además de haber recibido el apoyo del portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, y de diputados como Joan Canadell, tiene buena relación con la dirección del partido pese a que hay sectores que no comparten sus políticas en materia de vivienda, de las que ha sido responsable, y reivindica el pasado de la extinta Convergència.