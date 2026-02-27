Junts critica los Presupuestos al incluir "políticas extremas" de Comuns, aunque se cediera el IRPF

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha criticado este jueves el proyecto de Presupuestos por estar "marcados por las políticas extremas" de los Comuns, también en el caso de que se lograra la cesión de la recaudación del 100% del IRPF.

"Estos Presupuestos, aunque se aprobara la cesión del IRPF, serían unos malos Presupuestos porque vienen marcados por las políticas extremas de los Comuns. Insistimos en hacer un frente común con ERC para defender los intereses del país", ha subrayado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Pese a todo, ha asegurado que los estudiarán antes de anunciar si los enmendarán o no a la totalidad pese a considerar que no son los que los catalanes necesitan: "(Salvador) Illa y (Alícia) Romero han dicho que son los Presupuestos más ambiciosos que se han presentado cuando son la propaganda política más ambiciosa que no necesita Catalunya".

Para Vergés, el Govern evidencia su "inestabilidad" al presentar unas cuentas sin tener garantizada la mayoría para poder aprobarlos, contando sólo con el apoyo de los 6 diputados de los Comuns del total de 135 diputados del Parlament.

Tras adaptarse a los nuevos plazos aprobados para celebrar el debate de totalidad de las cuentas sin entrar a valorarlo, ha advertido de que gobernar "no es hacer propagada y sí liderar con hechos", erigiendo a su partido como alternativa a las políticas del Govern de Salvador Illa.