Junts critica el tripartito y ve en los Presupuestos una "enmienda a la totalidad" a la realidad

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado este jueves a un supuesto tripartito que dice que gobierna en Catalunya tras asegurar que la enmienda a la totalidad que su grupo presentó al proyecto de Presupuestos representa una "enmienda a la totalidad a la realidad del país y a las necesidades de los catalanes".

"Nuestra enmienda va más allá de estos Presupuestos. Es una enmienda a la totalidad al tripartito que gobierna el país, a la incompetencia del PSC, a las renuncias de ERC y al extremismo de los Comuns. Catalunya no puede seguir instaladas en la mala gestión, la resignación y la dependencia", ha recalcado en el debate de totalidad de los Presupuestos en el pleno del Parlament.

Para Sales, la presentación de las cuentas ha sido "un vodevil y un desastre, que es la marca del tripartito", y considera los catalanes necesitaba Presupuestos pero no éstos porque, a su juicio, no afrontan aspectos como el déficit fiscal, Rodalies, la rebaja de la presión fiscal, el acceso a la vivienda, la reducción de las listas de espera o políticas para fomentar el catalán, entre otras cuestiones.

"Tendrán Presupuestos y oxígeno para agotar la legislatura, pero los catalanes seguiremos teniendo los mismos problemas. Iremos a peor", ha vaticinado Sales, que ha acusado al Govern de incompetencia, de gestionar mal, de estar subordinado al PSOE y de estar condicionado al extremismo de los Comuns y a las renuncias de ERC.

Además de reprochar falta de liderazgo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido apuntar que "si el PSOE no está libre de corrupción, el PSC tampoco" en referencias a las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo.

También ha acusado a ERC de ser "cómplice de la incompetencia del PSC, de la subordinación permanente al PSOE y del proceso de desnacionalización" por haber pasado de reclamar el concierto económico y la cesión del IRPF a una línea orbital, y cree que los Comuns son los que marcan las políticas del Govern con una visión, a su juicio, dogmático que pretende exportar a Catalunya las políticas de Ada Colau.