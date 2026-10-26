Junts exige ceses y responsabilidades si el Govern no hizo "los deberes" para evitar los disturbios

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha exigido ceses y responsabilidades si se demuestra que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona no hicieron "los deberes" para evitar los disturbios del fin de semana en la capital catalana, pese a tener todas las herramientas y recursos, según ella.

"Damos 48 horas y veremos qué explicaciones dan. Cuando tengamos toda la información, desde las cámaras que convenga se hará todo lo que sea necesario, pero es evidente que debe haber responsabilidades y ceses si se confirma que tenían toda la información y no se hizo el trabajo", ha dicho este lunes en rueda de prensa .

A la espera de que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, comparezca el miércoles en comisión en el Parlament, Nogueras ha asegurado que lo ocurrido el fin de semana "no se puede volver en repetir en Barcelona ni en ningún rincón de Catalunya".

Y es que, según ella, las convocatorias circulaban por las redes desde hace días, por lo que cree que se podía prever dónde y qué podía pasar, y ello no evitó que se produjeran los disturbios.

"ORDEN, SEGURIDAD Y RESPETO"

"Catalunya necesita orden, seguridad y respeto, y quien quiere gobernar debe poder garantizar esto. Y los gobiernos de (Salvador) Illa y (Jaume) Collboni no estaban preparados", ha sostenido Nogueras, que ha urgido a cortar de raíz cualquier efecto contagio, reforzar la prevención, mejorar la coordinación entre instituciones y más efectivos de Mossos d'Esquadra.

Tras reprochar que el Govern pida explicaciones a la oposición cuando, a su juicio, son los responsables de lo ocurrido, ha avisado de que fiscalizarán todo lo que hagan, además de preguntarles si disponen de plan de prevención y refuerzo ante estos casos así como de dispositivos preventivos.

También quieren saber cómo se coordinan las instituciones catalanas en estas situaciones; cómo se protegerá a los comercios y ejes afectados; qué información tenía el departamento de Interior, y qué hará la Generalitat y el consistorio para garantizar la seguridad.

COMERCIOS

Además de expresar su apoyo a todos los comerciantes afectados, ha reclamado hacer un balance urgente de los destrozos, dar ayudas y apoyo jurídico e institucional a los Mossos d'Esquadra y a la Guàrdia Urbana.

Ante las dinámicas cambiantes de la sociedad, Nogueras también ha asegurado que propondrán reformas legislativa para actuar ante "este vandalismo grave y ante los saqueos".