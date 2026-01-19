Junts e Impulsem Lleida se presentarán conjuntamente a las elecciones municipales de 2027

Firma del acuerdo entre Junts e Impulsem Lleida para acudir conjuntamente a las elecciones municipales - JUNTS PER CATALUNYA

LLEIDA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Junts y la formación Impulsem Lleida han firmado un acuerdo para presentarse de manera conjunta a las elecciones municipales de 2027 en la provincia de Lleida.

El secretario general de Junts, Jordi Turull y el secretario general de Impulsem Lleida, Manel Solé, han firmado el acuerdo este lunes, según ha informado Junts en un apunte en X recogido por Europa Press.

Al acto también han asistido la secretaria de organización de Junts, Judith Toronjo; el presidente de Impulsem, Antoni Villas; la presidenta de la vegueria de Lleida, Anna Feliu y el responsable de política municipal de Junts, Joan Ramon Casals.