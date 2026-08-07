Junts insiste en que sus siete votos en el Congreso "no servirán para llevar menores a Catalunya"

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, en una rueda de prensa ante la Cámara catalana - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament de Catalunya, Mònica Sales, ha insistido en que los siete votos de los diputados de Junts en el Congreso "no servirán para llevar menores a Catalunya" desde Ceuta.

"Nosotros condicionamos que este reparto no revirtiera en Catalunya porque ya hemos sido sobradamente solidarios y esto ahora no va solo de solidaridad, también va de responsabilidad", ha sostenido en una rueda de prensa ante la Cámara catalana este viernes.

Sales ha subrayado que Junts condicionó el último decreto de reparto de menores porque ya habían llegado "muchos" a Catalunya anteriormente, y ha defendido que, tras la situación actual tras la crisis migratoria en Ceuta, la posición de Junts es la misma, ya expresada por su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.