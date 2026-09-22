Junts irá a la cumbre educativa pero no se sumará a "un falso consenso o un ejercicio de propaganda"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha explicado que asistirán a la cumbre educativa que el Govern ha convocado el viernes en el Palau de la Generalitat por respeto institucional y para escuchar, pero no participarán de "un falso consenso o de un ejercicio de propaganda".

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha criticado que se haya convocado esta cumbre sin contar con todos los representantes de la comunidad educativa así como que la consellera del ramo, Esther Niubó, siga al frente.

"Niubó ha sido reprobada y sigue queriendo liderar esta cuestión cuando los sindicatos y las entidades del sector ni le reconocen ningún liderazgo ni representatividad. Esta cuestión no debe plantearse en el Govern y sí en el Parlament", ha subrayado.

También ha acusado al "tripartito" de intentar posponer la propuesta de Junts de celebrar un debate monográfico sobre educación en el Parlament del 20 al 22 de octubre, que finalmente se ha establecido que tendrá lugar en este periodo de sesiones.

SEGURIDAD

En materia de seguridad, ha advertido de que los diversos cambios que ha habido en la cúpula del departamento de Interior y del incremento que han sufrido los tiroteos en Catalunya, basándose en unos datos que recogen que en 2023 hubo unos 50; 64 al año siguiente y 93 en el presente año.

"Estamos en una media de 2 tiroteos por semana con arma de fuego en Catalunya. La mayoría están relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado", ha sostenido.

Ante ello, ha emplazado a los 19 diputados del PSC en el Congreso a liderar un endurecimiento de las penas del Código Penal por cultivo y tráfico de marihuana y tenencia de armas, tras recordar que una iniciativa de Junts logró hacer lo mismo con la multireincidencia.

"Entre tiroteos y secuestros exprés, esto no es una serie policíaca. Hablamos de Catalunya y esto no había pasado nunca", ha apuntado Vergés, que ha reclamado de nuevo la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para explicar la situación en materia de seguridad y qué acciones llevará a cabo.