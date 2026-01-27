Junts pide al Govern llevar a Renfe y Adif a los tribunales y se plantean hacerlo si lo descarta

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha instado este lunes al Govern a llevar a Renfe y Adif a los tribunales por el caso ferroviario de Rodalies y, en caso de que no lo hagan, se plantean hacerlo desde la propia formación.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha explicado que es una medida que tienen sobre la mesa y están estudiando, pero primero quieren conocer cuál es la reacción del Govern al respecto.

En concreto, emplazan a la Generalitat a llevar a Renfe y Adif a los tribunales por su "responsabilidad civil y también por los delitos de responsabilidad penal y criminal".

Se trata de una de las 14 medidas que el grupo expondrá en el pleno del Parlament de esta semana como alternativa a lo que hubieran hecho si gobernaran, y que incluye también la petición de dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y la del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Para Vergés, es necesario que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel "más allá de los cabezas de turco que suponen los técnicos cesados en Rodalies y Adif", dimisiones que considera insuficientes.

También reclaman crear un equipo técnico "de choque" con expertos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) e independientes para auditar la red, el parque móvil y el servicio; proceder a cortes quirúrgicos de la red y no una suspensión del total del servicio, y convocar a las plataformas de usuarios a reuniones de coordinación y comunicación.

Además, defienden que debe liderarse la crisis "sin confusiones ni injerencias españolas" y con las herramientas digitales que existen; facilitar a las empresas y trabajadores que no deban asumir las horas perdidas; garantizar planes alternativos de transporte gratuito en todas las líneas, y levantar todos los peajes directa o indirectamente afectados por la falta de trenes.

Otras medidas que plantean es que Renfe y Adif asuman los costes directos o indirectos derivados del caos; que el Govern resuelva el contrato de prestación de servicio con Renfe en relación a la dirección y que la asuma FGC, y que la puntuación en los concursos, en las adjudicaciones de obra pública de contratos ferroviarios, tengan en cuenta también los medios, la durada y los costes de planes alternativos de transporte.

Así, piden que se planifique una red ferroviaria y de movilidad sostenible, descentralizada y con integración tarifaria, exigen de nuevo un traspaso del 100% del servicio y que se retiren los votos al PSOE en el Congreso "por la falta de inversión endémica y premeditada del Estado" en infraestructuras de Catalunya.

"BIENVENIDO SEA"

Sobre la actualización del plan de Rodalies 2020-2030 que debe anunciar este martes el Govern con nuevas inversiones en la red, Vergés ha manifestado que "todo el dinero que venga, bienvenido sea, pero está enfermo y sufre por no haber tenido medicina preventiva durante muchos años".

En relación a las dos manifestaciones que se han convocado por Rodalies, ha detallado que asistirán a las dos aunque, ha admitido, que les gustaría que hubiera una de carácter unitario.