Junts pide al Govern rehacer los Presupuestos, que ve "caducados" por la guerra

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha pedido este lunes al Govern de Salvador Illa que rehaga el proyecto de Presupuestos de 2026, que ve "caducados" porque se elaboraron antes del inicio de la guerra en Oriente Próximo.

"No prevén las consecuencias de lo que puede y empieza a pasar en la economía y en el bolsillo de los catalanes. Son Presupuestos que ya están caducados antes de aprobarse", ha sostenido en rueda de prensa.

Aunque duda de que los socialistas retiren y vuelvan a presentar las cuentas en el Parlament, ha defendido que sería "lo más razonable".

Para Rius, los socialistas han cedido ante los Comuns con propuestas "que el PSC no defendería ni defendió en campaña", por lo que lamentado que los seis diputados de los de Jéssica Albiach decidan las políticas que se deben llevar a cabo en Catalunya.

"SUPEDITACIÓN ABSOLUTA"

"Hay una supeditación absoluta", ha reprochado el portavoz de Junts, que ha señalado a los socialistas como los únicos responsables de un posible bloqueo de los Presupuestos así como de ERC y los Comuns.

En su opinión, es el Govern el que está "arrinconado" y debe hacer una rectificación, y más teniendo en cuenta que el no tener Presupuestos puede llevar a un escenario de elecciones anticipadas en Catalunya y puede que generales, ha advertido.

"Si Illa convoca elecciones anticipadas será la culminación de su fracaso. Llegó a la Generalitat prometiendo estabilidad y habrá liderado una de las legislaturas más cortas de la historia", ha zanjado.