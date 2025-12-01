Junts pide retirar la beca a autores latinoamericanos o una igual para escritores en catalán

El concejal Jordi Martí Galbis (Junts x BCN) - EUROPA PRESS

GUADALAJARA (MÉXICO), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha pedido este lunes retirar la beca de residencia de escritura para autores latinoamericanos anunciada por el alcalde Jaume Collboni en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, y si no se hace complementar con una del "mismo nivel y rango económico" para autores en catalán.

En declaraciones a los medios, Martí Galbis ha dicho que Junts se adhiere al manifiesto de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), ha criticado al equipo de gobierno de Collboni que "no es suficiente" con adherirse al Pacte Nacional per la Llengua y nombrar una comisionada por el catalán, ha afeado la doble moral y la decisión unilateral con esta beca, y ha pedido priorizar el catalán.

Ha dicho que es una ayuda a un idioma como el castellano que no lo necesita al disponer de muchos estados que ya lo hacen, y ha dicho que Junts x Barcelona iniciará acciones para intentar "revertir la situación" con esta beca y que los recursos vayan todos o en parte destinados a escritores en lengua catalana.