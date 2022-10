Junts presentará enmienda a la totalidad a los PGE y pide que los partidos catalanes la apoyen

Nogueras afirma que "no se puede seguir dando estabilidad, y menos a cambio de nada" al Gobierno

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, y el portavoz del partido en el Senado, Josep Lluís Cleries, han anunciado este jueves que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), y han pedido que el resto de partidos políticos catalanes den apoyo a esta enmienda.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa desde la sede de Junts en Barcelona, a un día de que expire el plazo para presentar enmiendas a la totalidad al PGE en la Cámara baja, tras lo que se abrirá un periodo para presentar enmiendas parciales.

Nogueras ha afirmado que "no se puede normalizar que el Estado español no pague nunca", y ha acusado al Ejecutivo central de menospreciar Catalunya, ya que considera que las cuentas no se ejecutan después de aprobarse.

"De manera sistemática en el Estado español se han ido aprobando unos Presupuestos que no se cumplen. El dinero no llega a Catalunya y alguien debe decir basta", ha subrayado, y ha criticado que no haya un mecanismo que garantice la ejecución de las Cuentas una vez se aprueban.

"NO SE PUEDE DAR ESTABILIDAD"

Nogueras considera que "no se puede seguir dando estabilidad, y menos a cambio de nada, a un Gobierno que no cumple nunca con Catalunya", en referencia velada a ERC, que el año pasado acabó aprobando las Cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez.

"En política hay que ser útil, no importante. Algunos prefieren la alfombra roja a salir de su zona de confort", ha sostenido la portavoz de Junts en la Cámara baja, que ha insistido en que ser útil es no permitir la aprobación de unos presupuestos que después no se ejecutan, según ella.

Ha afirmado que en 2021 los PGE en Catalunya "se ejecutaron en un 35,9%, mientras en Madrid en un 184%", y ha añadido que estos datos están empeorando en 2022, cuando ha asegurado que de cada 100 euros presupuestados para Catalunya, han llegado 16, según sus cifras.

Por su parte, Cleries ha asegurado que lo mejor que podría hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los PGE "es cogerlos y rehacerlos", ya que considera que la previsión de crecimiento del Ejecutivo central para 2023 (2,1%) no se corresponde con la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha concretado que es del 1,2%.

"Los que aprueban los Presupuestos del PSOE año tras año quiere decir que han priorizado su pacto con España a su pacto con Catalunya", ha afirmado el portavoz de Junts en el Senado, de nuevo en referencia velada a los republicanos, y ha señalado que esto mismo se ha visto también en la crisis del Govern.

"MISMO TEATRO"

Ha augurado que este año volverá a pasar lo mismo que el anterior: "Volveremos a vivir el mismo teatro, mucha comedia al comienzo, pero sabemos el final", y ha acusado a ERC de ser cómplice de la no ejecución de los PGE, al permitir su aprobación.

Preguntados por si han tenido conversaciones con ERC para hablar sobre los PGE, Nogueras ha respondido que no y que lo único que saben de los republicanos es por los medios de comunicación, y ha desvinculado lo que ocurra con los PGE con lo que pueda pasar con los Presupuestos de la Generalitat.

Sobre las negociaciones para reformar el delito de sedición, la portavoz ha explicado que no hay novedades: "Veremos qué pasa, nosotros siempre hemos dicho de derogar el delito. Nunca aceptaremos que lo que hicimos en 2017 merece ningún tipo de pena de prisión, ni un mes ni diez años".