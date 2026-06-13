Junts reclama a Collboni medidas que garanticen la continuidad de restaurantes con larga trayectoria

BARCELONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts per Barcelona ha reclamado al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, medidas para proteger establecimientos de restauración de larga trayectoria y adaptar la normativa para garantizar su continuidad, informa este sábado en un comunicado.

La concejal Joana Ortega, que lo pedirá a la Comisión de Economía y Hacienda, afirma que los establecimientos históricos o arraigados en la ciudad, con dificultades para adaptarse a los requisitos de la licencia, "no pueden desaparecer porque forman parte del paisaje, de la identidad y del imaginario" de los barrios.

Por eso, Junts pide al Ayuntamiento que entome la situación de los establecimientos de restauración que, aun sin cumplir los requisitos para ser catalogados como emblemáticos, acumulan décadas de servicio en la ciudad: "Establecimientos arraigados, donde por causas ajenas a su titular, se produce un decalaje hoy entre la licencia y la actividad real".