Junts reclama a Collboni "mejorar la seguridad y la convivencia" en la calle Gomis de Barcelona

El líder del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 18 octubre 2025 14:12

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts per Barcelona ha pedido al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, un plan urgente para "mejorar la seguridad y la convivencia" en la calle Gomis, el Passatge Gomis y sus cercanías, en la zona de frontera entre los distritos de Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi.

La iniciativa responde, según ha explicado Junts este sábado en un comunicado, a las quejas reiteradas del vecindario por un incremento de los robos en los comercios, la falta de iluminación y la ausencia de atención social a las personas que pernoctan en los jardines de la zona.

El presidente del grupo municipal, Jordi Martí, presentará en la próxima Comisión de Presidencia y Seguridad una proposición que exige reforzar la presencia policial y mejorar la iluminación, entre otras cosas.

