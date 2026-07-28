Junts urge a Illa a comparecer en el Parlament por Pisa y que se substancie este viernes

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha pedido este martes la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por el error de Pisa y que se substancie en un pleno este viernes.

"Illa es responsable de esta situación porque la consellera Esther Niubó es una consellera políticamente amortizada. No tiene ningún tipo de credibilidad, liderazgo, ni capacidad de gestión", ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara catalana, tras manifestar que espera que el resto de grupos, entre los cuales ERC y Comuns, apoyan su iniciativa.

Tras criticar que el presidente de la Generalitat haya apoyado a Niubó, cree que no se puede "esconder" detrás de Niubó, que en una comparecencia este lunes en el Parlament insistió en que el error de Pisa es técnico.

"No es una incidencia técnica, es un escándalo político", ha espetado Vergés, que ve muchas preguntas sin respoder como qué ha hecho el Govern desde entonces, porqué aún no existen conclusiones a las diligencias que abrió, quién supervisa la investigación que están haciendo y quién decidió guardar silencio y comunicarlo un viernes de finales de julio, entre otras.

VOLUNTAD DE "ESCONDER"

En su opinión, que el Govern advirtiera ahora del error de Pisa pese a saberlo desde marzo evidencia que ha habido "una voluntad de esconder la crisis", y con Illa de viaje oficial a Vietnam.

Por ello, ha calificado de decepcionante la comparecencia parlamentaria del lunes de Niubó porque, a su juicio, ha comportado "más dudas y desconfianza" que antes.