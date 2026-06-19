El jurado considera culpables 3 de los 4 acusados por la muerte de un hombre en Callús (Barcelona)

Los cuatro acusados de asesinar a un hombre en febrero de 2024 en Callús (Barcelona) - TSJC

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jurado ha considerado culpables por unanimidad a 3 de los 4 acusados juzgados en la Audiencia de Barcelona por la muerte de un hombre la madrugada del 12 de febrero de 2024 en Callús (Barcelona).

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha detallado que a un hombre y a una mujer se les acusa de homicidio doloso, a otro del delito de tentativa de asesinato y al cuarto implicado se le ha absuelto.

El juicio se celebró este martes, en un caso en el que el fallecido fue apuñalado y murió tras ser abandonado malherido en un descampado de Callús.