El jurado elige a los 5 finalistas del Premi Art 2026 de la Fundación Princesa de Girona

Gemma Blasco - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premi Princesa de Girona Art 2026 ha elegido a los 5 finalistas al galardón, cuyo ganador se dará a conocer en el marco del Princesa de Girona CongresFest en Granada, el 29 de abril, informa la Fundación Princesa de Girona en un comunicado de este jueves.

Los finalistas incluyen al tenor Xabier Anduaga; la directora y guionista de cine Gemma Blasco; la compositora e intérprete Valeria Castro; el fotógrafo y documentalista César Dezfuli y el pianista Juan Floristán.

Anduaga, nacido en San Sebastián, es "uno de los tenores más destacados de su generación en el panorama operístico internacional", mientras Blasco, barcelonesa, recibió el Premi Gaudí a Mejor Dirección Novel y estuvo nominada a los Premios Goya 2026 por 'La Fúria'.

Por su parte, Castro, de La Palma, es una de las voces emergentes de la música en español, caracterizada "por una sensibilidad íntima y una profunda conexión con al emoción, la memoria y la raíz".

Dezfuli, hispanoiraní, combina el lenguaje del fotoperiodismo con una mirada profundamente humana que busca cuestionar las narrativas dominantes, mientras Floristán, de Sevilla, es "uno de los pianistas españoles más destacados de su generación".

El galardón, dotado con 20.000 euros y con la entrega de la reproducción de una obra de Juan Zamora, quiere reconocer jóvenes que trabajan en cualquier disciplina de artes y letras, valorando el carácter "creativo, único y original" del candidato.