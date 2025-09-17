Juristas por Palestina congrega a unas 200 personas ante el consulado de Israel en Barcelona

Unas 200 personas durante una concentración de Juristas por Palestina, ante el consulado de Israel en Barcelona, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Juristas por Palestina ha congregado este martes por la noche a unas 200 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, ante el consulado de Israel en la capital catalana.

La protesta, abierta tanto a juristas como al público en general, pretendía señalar desde el ámbito jurídico la situación en Gaza y reclamar que se aplique el Derecho Internacional y que se respeten los derechos humanos.

Como proponía la asociación, muchos de los asistentes han acudido a la protesta con toga o ropa oscura para reivindicar la posición de la función pública del Derecho en el conflicto.