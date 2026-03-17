Justícia acuerda con el CGPJ reforzar la formación de jueces y magistrados en Catalunya hasta 2029

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque. - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes la firma de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reforzar la formación continuada de jueces y magistrados destinados a órganos judiciales de Catalunya entre 2026 y 2029, según ha informado este martes mediante un comunicado.

El acuerdo se formalizará a través del Departamento de Justicia y Calidad Democrática y del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), dando continuidad a la colaboración formativa entre ambas instituciones desde 1992.

El convenio prevé la organización de actividades como cursos, seminarios, congresos o jornadas orientadas a mejorar los conocimientos y competencias profesionales de jueces y magistrados que ejercen en Catalunya.

Estas actividades serán organizadas, conjuntamente, por el CEJFE y el servicio de formación continua de la Escuela Judicial del CGPJ, que también compartirán la gestión y la financiación de los programas de formación.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029 y prevé la creación de una comisión de seguimiento para coordinar y evaluar el desarrollo de las acciones previstas.