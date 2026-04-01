Juvé & Camps deja la D.O. Cava, entra en Corpinnat y defiende "custodiar el origen Penedès"

Meritxell y Joan Juvé - JUVÉ & CAMPS

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La bodega centenaria Juvé & Camps ha anunciado este miércoles que deja la D.O. Cava y entra en la marca colectiva Corpinnat para "poner en valor el origen Penedès y consolidar el posicionamiento de los espumosos de alta calidad" en el mundo.

Alega en un comunicado la necesidad de "custodiar el origen Penedès" (Barcelona) con rigor, método y largas crianzas, respetando las variedades tradicionales y una viticultura sostenible.

El presidente de la bodega familiar y tercera generación, Joan Juvé, considera que es "una evolución natural" de su historia y que reafirma los valores de respeto por la tierra y de excelencia.

La consejera delegada, Meritxell Juvé (cuarta generación), ha defendido seguir elaborando vinos que "nazcan del viñedo y reflejen fielmente su identidad".

La empresa agradece a la D.O. Cava en el comunicado su "contribución a la historia del espumoso, así como el trabajo realizado para impulsar su prestigio".

"UN PASO COHERENTE"

Pero cree que entrar en Corpinnat es un paso coherente con "su proyecto y su visión de futuro para los vinos espumosos, basada en el viñedo y el territorio", y que refuerza su defensa del origen, la exigencia en viticultura y vinificación y la sostenibilidad.

La bodega, participada mayoritariamente por Scranton Enterprises y por la familia Juvé, cerró 2025 con 27 millones de euros en ingresos y un Ebitda de 3,1 millones.