Kairos, Guaype y Parkunload, premiadas en Antena TrenLab 2025

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los proyectos Kairos, Guaype y Parkunload han sido premiados en la edición 2025 de los galardones Antena TrenaLab, organizados por Renfe, el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) y el TecnoCampus, en el marco de la Nit de l'Emprenedoria 2025, informan en un comunicado conjunto este viernes.

Los tres ganadores recibirán un programa de aceleración, la oportunidad de poner a prueba su solución y una dotación económica de 25.000 euros por proyecto, y en esta edición se han presentado 61 proyectos de 30 empresas.

Kairos ha ganado el premio en el reto de 'Inclusive Mobility Intelligence' con un quiosco inteligente diseñado para mejorar la atención del usuario y la accesibilidad en espacios públicos.

Guaype ha sido seleccionado en el reto 'Sustainability & Heralth' y desarrolla moviliario ferroviario sostenible fabricado a partir del reciclaje de uniformes laborales.

Parkunload ha logrado el premio en el reto 'Smart Customer Experience' por su sistema inteligente de gestión de aparcamientos que permite registrar y validar el estacionamiento con el uso de tecnología 'bluetooth'.