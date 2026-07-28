Katharina Wagner ante la gira de 5 conciertos en España de la Orquesta de Bayreuth: "Una excepción"

Foto de familia durante la presentación de la gira española de la Orquesta del Festival de Bayreuth, en el Palau de la Música, a 28 de julio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta del Festival de Bayreuth actuará en 5 ciudades españolas entre finales de agosto y principios de septiembre, comenzando en el Palau de la Música Catalana de Barcelona en la conmemoración del 40 aniversario del Festival Perelada (Girona): "No es fácil organizar una gira de larga duración. Es una excepción", ha explicado la directora artística del Festival de Bayreuth, Katharina Wagner.

En rueda de prensa este martes en Barcelona, la directora y bisnieta del compositor Richard Wagner ha recordado que la Orquesta del Festival de Bayreuth está compuesta por músicos de distintas orquestas que se reúne para el certamen consiguiendo un "sonido único" y los conciertos fuera del certamen solo pueden ser a finales de agosto o principios de septiembre.

"Nunca hemos hecho un tour tan largo como este" en un solo país, pero ha dicho que los músicos están encantados por la tradición wagneriana que tiene Barcelona y el resto de España, ha apostillado Katharina Wagner, que ha recordado que también se cumple el 150 aniversario del Festival de Bayreuth.

La Orquesta del Festival de Bayreuth iniciará su tour español el 29 de agosto en el Palau de la Música Catalana y seguirá su recorrido en el Festival Internacional de Santander (31 de agosto), el Teatro de la Maestranza de Sevilla (2 de septiembre), el Teatro Real de Madrid (3 de septiembre) y el Palau de la Música de Valencia (6 de septiembre).

TERCERA ACTUACIÓN EN BARCELONA

Será la tercera vez que la Orquesta del Festival de Bayreuth toque en Barcelona y la primera vez que lo hace en el Palau de la Música, ya que en las dos anteriores, en 1955 y en 2012, lo hicieron en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

La Orquesta del Festival de Bayreuth estará dirigida por Pablo Heras-Casado, estrechamente vinculado al Palau de la Música, el Teatro Real y el festival alemán, en una selección de fragmentos orquestales y vocales de 'El anillo del nibelungo', el ciclo de cuatro óperas de Wagner.

El responsable de la gira, Iván Paley, ha asegurado que la orquesta estará formado por 95 músicos en esta gira, de los que "5 o 6 son españoles", a los que se suman la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt y el bajo barítono Nicholas Brownlee, habituales de Bayreuth y referentes en el repertorio wagneriano.

El director general del Palau de la Música, Joan Oller, ha recordado la "larga" tradición wagneriana de Barcelona y del mismo Orfeó Català, ya que el compositor formó parte de su repertorio desde el inicio.

El director del Festival Perelada, Oriol Aguilà, ha recordado cómo se gestó el concierto para conmemorar el 40 aniversario del festival y del 150 de Bayreuth en un entreacto en una obra en 2021 para celebrar ambas efemérides: "Es la primera gira de la Orquesta que recorre tantas ciudades", ha añadido.

Aguilà ha querido resaltar que en un mundo que debate el rol de Europa pone de manifiesto que no se entendería Europa "sin los festivales ni sin la figura de los conciertos".

El director artístico del Teatro Real de Madrid, Joan Matabosch, ha resaltado que se trata de una "orquesta legendaria", y ha subrayado que quedan muy pocas entradas disponibles para el concierto.

El director del Palau de la Música de Valencia, Vicente Llimerá, ha destacado que se trata de una "oportunidad única" que tardará tiempo en repetirse, y ha remarcado que también se cumple 40 años de su institución y que el concierto es una buena manera de iniciar la temporada.