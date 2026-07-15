La L1 del Metro de Barcelona no funcionará entre Florida y Plaça de Sants este verano por obras

Posibles alternativas de la ruta afectada en la L1 del metro de Barcelona, entre las estaciones de Florida y Plaça de Sants. - TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) dejará sin servicio el tramo de la L1 del Metro entre las estaciones Florida y Plaça de Sants por obras desde este viernes hasta el 28 de agosto, ha informado en un comunicado.

El corte afectará a un total de 5 estaciones: Florida, Torrassa, Santa Eulàlia, Mercat Nou y Plaça de Sants.

Las obras tienen un presupuesto de 11,5 millones de euros, y TMB ofrecerá un servicio alternativo en bus que hará la misma ruta, ya que calcula que el corte afecta a unos 43.000 usuarios los días laborables de julio y a unos 36.000 en agosto.

Aquellas estaciones que tienen conexión con otras líneas, como Plaça de Sants con la L5, seguirán en funcionamiento, convirtiéndose así en las principales alternativas de los usuarios.

El pasado viernes empezó a desplegarse una campaña de informadores, que se intensificará este viernes en más de 15 puntos de la red afectada.