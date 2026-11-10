LABCLIN 2026 analizará en Barcelona las nuevas fronteras de la Medicina de Laboratorio

LABCLIN 2026 - LABCLIN 2026

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) reunirá en Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) del 25 al 27 de noviembre a más de 1.400 profesionales con motivo del XX Congreso Nacional del Laboratorio Clínico (LABCLIN 2026), ha informado la entidad este martes en un comunicado.

El encuentro presentará cerca de 1.100 comunicaciones científicas y contará con la conferencia inaugural 'Redes sociales, pantallas y salud mental', impartida por el doctor Eduard Vieta, del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Clínic de Barcelona.

SALUD MENTAL Y MEDICINA REPRODUCTIVA

El programa científico abordará los avances en medicina reproductiva, analizando la selección y criopreservación de gametos y embriones, desde la congelación lenta hasta la vitrificación, así como los modelos predictivos y la genética avanzada.

Asimismo, el congreso tratará la monitorización terapéutica y la farmacogenética en el trasplante adulto y pediátrico para optimizar los tratamientos inmunosupresores y avanzar en la personalización terapéutica.

NUEVAS HERRAMIENTAS DE CRIBADO

LABCLIN 2026 también dedicará espacio al estudio de la microbiota intestinal como biomarcador del cáncer colorrectal y al cribado neonatal genómico como nuevas herramientas diagnósticas.

Además, la cita analizará el nuevo Programa Formativo de la Especialidad de Laboratorio Clínico, cuyo proyecto se sometió a audiencia pública el pasado 4 de noviembre para adaptar las competencias profesionales a la realidad científica actual.

AI Y NUEVAS GENERACIONES

Entre los actos destacados figura la sesión magistral 'Shaping the Future of Laboratory Medicine: Innovation, AI and the Power of Young Minds', a cargo del profesor de Bioquímica Clínica y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Verona, Giuseppe Lippi.

La ponencia, moderada por Antonio Buño Soto (Hospital Universitario La Paz de Madrid), abordará el papel de la inteligencia artificial, la innovación y las nuevas generaciones en la transformación de esta especialidad estratégica.