Lacalle (Círculo Ecuestre) ve más presión fiscal en Catalunya: "Todos somos iguales ante la ley"

El presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, ha afirmado que Catalunya sufre más presión fiscal que el resto de España y que en Madrid se pagan menos impuestos: "Todos somos iguales ante la ley", ha dicho.

En una entrevista de Europa Press, ha dicho que Madrid hace políticas inteligentes en materia fiscal, como Lisboa, mientras que Catalunya tiene 13 impuestos propios, y ha abogado por eliminar entre otros el "absurdo" de Patrimonio, pues asegura que no se paga en ningún país de Europa y subraya la poca recaudación que genera para la Generalitat.

"Oigo hablar de muchas cosas, pero oigo poco hablar de fiscalidad. Todos los españoles somos iguales ante la ley, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. No debemos pagar una cosa diferente en Catalunya que en Madrid o en Sevilla o en Galicia", explica.

También ha opinado sobre el regreso de empresas catalanas que cambiaron de sede con el proceso independentista: "Lo que hemos perdido son ubicaciones, sedes centrales, gente que trabajaba en esas sedes y se han ido a otros sitios. No sé, si vuelve a una fiscalidad normal y a una Catalunya diferente...".

También ha explicado sus objetivos para el Círculo, que preside desde el 29 de septiembre: "Servir principalmente a Barcelona y también a Catalunya, pero con proyección hacia España", y atraer jóvenes a una institución con 2.299 socios, un 57,76% hombres (1.328) y un 42,24%, mujeres (971).

Del total, 322 tienen menos de 40 años (178 hombres y 144 mujeres), una cifra que ha aumentado, pues antes de la pandemia eran 207, y que el nuevo presidente quiere incrementarla todavía más.

Lacalle ha destacado que el Ecuestre (1856) emana de la sociedad civil y quiere ser punto de encuentro, debate y conocimiento, mirando al pasado y al futuro, como ya se hacía en el mandato anterior, cuando era vicepresidente: "Estos próximos cuatro años podemos darle un segundo empujón muy importante al Círculo".

A diferencia de otras entidades, no cree que el Ecuestre "tenga que dar consejos, pero sí decir cosas que sean útiles y que creen ideas para luego aplicar", y destaca la labor de networking que realiza la entidad en general y, en particular, la Comisión de Nuevas Iniciativas (CNI), integrada por jóvenes y que refleja el relevo generacional.

Destaca como actividades del Círculo el ciclo internacional de arte moderno y contemporáneo By Invitation, cuya cuarta edición se celebrará del 13 al 17 de diciembre; los coloquios, incluido el de seguridad ciudadana, tema que le preocupa especialmente, y un nuevo ciclo en el que participarán escritores de Barcelona.

Una de las señas de identidad del Círculo es su apuesta por generar sinergias entre Barcelona y Madrid: de ahí la reciente creación de un consejo asesor "con socios de primerísima división" del Ecuestre y de Madrid, así como las llamadas correspondencias con los clubes del resto de España y del mundo.

Lacalle ha apoyado ampliar el Aeropuerto de Barcelona: "Que te digan que vas a ampliar el Aeropuerto y digas que no. Es una cosa inédita. Se van a gastar mil y pico millones de euros y dices que no, que no los quiero", y ha defendido la riqueza que genera a efectos turísticos, además de la llegada de cruceros a la ciudad.

El presidente del Círculo ve un cambio positivo en el Ayuntamiento de Barcelona y pone como ejemplo de normalidad la reunión del alcalde Jaume Collboni con el Rey y con el alcalde de Madrid, y ha advertido de que la gran competencia hoy "no es entre países, es entre ciudades".

Según ha dicho, "las ciudades son las que compiten por acoger acontecimientos como los Juegos Olímpicos, Copa América, Ryder Cup,... Las ciudades compiten por ferias, compiten por turismo. Y esto solo se consigue teniendo un ayuntamiento que sea para todos y abierto a todos".

Lacalle es partidario de reforzar el área metropolitana de Barcelona como la defendió el entonces alcalde Pasqual Maragall, y ha pedido "un entendimiento entre alcaldes para que esto sea una unidad en lo inteligente".

Al respecto, ha valorado la transformación de ciudades metropolitanas como Cornellà y L'Hospitalet de Llobregat, ciudad que "en época de Colau siempre estuvo ahí preparada para cuando fallaba Barcelona".

Sobre movilidad, lamenta que no se hayan impulsado los 'park and ride' conectados con el transporte público: "No se sabe por qué lo más importante no se ha hecho. Ningún alcalde lo ha hecho".

Además, considera que la movilidad en Barcelona está en transición hacia algo que no se sabe, tras valorar positivamente la conexión del tranvía en la avenida Diagonal y cuestionar el exceso de carriles bici.