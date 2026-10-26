Laetitia Colombani afirma que si hubiese más mujeres en gobiernos "el mundo sería más pacífico"

Laetitia Colombani antes del encuentro con periodistas. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora francesa Laetitia Colombani ha asegurado que, para avanzar hacia la paz mundial, es necesario que más mujeres lleguen al poder: "Estoy absolutamente convencida de que si hubiese más mujeres en los gobiernos, el mundo sería más pacífico, habría menos guerras".

Colombani, que acaba de publicar 'Un día sin mujeres' (Salamandra/La Magrana), ha señalado en un encuentro con periodistas de este lunes que actualmente el poder está en los hombres blancos "de una cierta edad" que, pese a ser menos de un 8% de la población global, son quienes tiran de los hilos a nivel mundial.

'Un día sin mujeres', en una línea parecida a la de su libro 'La Trenza' de 2016, relata la historia de 4 mujeres en distintos puntos del mundo (Islandia, Japón, El Salvador y Senegal) que, atravesadas por distintas formas de violencia masculina, terminan unidas por una huelga de mujeres a nivel internacional.

"UTOPÍA REALISTA"

La escritora define esta idea como una "utopía realista", ya que está basada en la huelga de mujeres de 1975 en Islandia, en la que 9 de cada 10 ciudadanas del país dejaron de ir a trabajar y de hacer sus tareas domésticas.

"Islandia es un país pequeño, pero hoy en día, con los medios que tenemos, sí se podría conseguir una ola de estas características. Evidentemente no llegaríamos a la cifra de 9 de cada 10 mujeres, pero aunque fuese 1 de cada 2, ya estaríamos hablando de 2.000 millones de mujeres", ha dicho.

Tras visitar y conocer los países y regiones que aparecen en el libro, Colombani se dio cuenta de que en todos sitios las mujeres tenían "un motivo u otro para hacer una auténtica huelga como la de Islandia", sea contra la violencia física, la psicológica o la sexual.

Por ello, con el libro quiere transmitir un mensaje de esperanza: "Hay muchas mujeres que sueñan con un mundo mejor y más justo. Y es un medio muy pacifista de plantear algo así".

AVANCES

Como resultado de la huelga de 1975, ha explicado, se aprobó en Islandia una ley que imponía la igualdad de sueldo entre hombres y mujeres y, 5 años más tarde, la primera jefa de Estado del mundo llegaba al poder en el país nórdico.

"Consiguieron muchas cosas de forma absolutamente pacífica y pacifista, sin ningún tipo de violencia. Me gusta mucho subrayarlo porque fue un paro festivo, alegre. Una de las cosas que decían, y que es importante, era que había rabia sin odio", ha añadido.

RETROCESOS

A la autora le preocupa el retroceso de los derechos de las mujeres que, citando a Simone de Beauvoir, son siempre "los primeros a ser cuestionados" si las cosas no van bien, ante lo que pide estar alerta.

En la misma línea, contra el auge de los discursos reaccionarios entre los chicos jóvenes, afirma que la "clave" está en la educación en la igualdad y el respeto.

VIOLENCIA MASCULINA EN FRANCIA

Sobre los recientes disturbios en Francia, que explica que vivió de cerca, Colombani señala que, si se observan las imágenes, el 95% de los que ejercen la violencia "son hombres".

Apunta que, en el libro 'El coste de la virilidad' (2021), la ensayista Lucile Peytavin cifró en 100.000 millones de euros el ahorro potencial si los hombres dejasen de ejercer violencia.

Asimismo, la escritora ha asegurado que siente "vergüenza" de su país, ha expresado su solidaridad a los comercios y trabajadores afectados, y ha lamentado que las voces que realmente eran legítimas, como las de los estudiantes, han sido aplastadas.

Finalmente, preguntada por una posible adaptación de su nuevo libro ('La trenza' llegó al cine y al teatro), sostiene que se lo imagina más en formato de serie o miniserie, algo que está "en fase de proyecto".