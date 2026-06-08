Laia Corbella, nueva directora general de la MWCapital Barcelona

La directora general de la MWCapital Barcelona, Laia Corbella - MWCAPITAL BARCELONA

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona ha aprobado el nombramiento de Laia Corbella como nueva directora general de la fundación, en sustitución de Francesc Fajula, informa la entidad en un comunicado este lunes.

La candidatura de Corbella ha sido propuesta por el Ayuntamiento de Barcelona y ha contado con el apoyo unánime del resto de patronos --Generalitat, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Fira de Barcelona, GSMA, Telefónica, Vodafone, Orange, CaixaBank y Damm--.

Hasta el momento, Corbella era directora de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de la MWCapital, puesto desde el que ha liderado "la estrategia para posicionar a la Fundación como un actor fundamental del ecosistema científico-tecnológico del territorio".

Cuenta con más de 15 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado, durante los que ha asumido responsabilidades directivas en los ámbitos de la comunicación y el posicionamiento institucional.

Corbella ha asegurado que su voluntad es "garantizar la continuidad de un proyecto de éxito y, al mismo tiempo, impulsar una nueva etapa de crecimiento e impacto".