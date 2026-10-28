Laia Estruch gana el Premio de Escultura Fundació Bosch Aymerich con 'Carrau'

Archivo - La obra 'Carrau' de Laia Estruch - JONÁS BEL/FUNDACIÓ BOSCH AYMERICH - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista barcelonesa Laia Estruch ha ganado por unanimidad el IV Premio de Escultura Fundació Bosch Aymerich, dotado con 30.000 euros, con la obra 'Carrau', un dispositivo escultórico inflable concebido como una puerta o acceso, informa este miércoles la fundación en un comunicado.

El jurado ha destacado la capacidad de 'Carrau' para activar el espacio, replantear sus límites y proponer una comprensión de la escultura como situación, recorrido y experiencia compartida.

Formada por tres estructuras inflables situadas en los umbrales de paso, realizada en 2026 y presentada en la Galería Ehrhardt Flórez de Madrid, la obra convierte el tránsito entre el exterior y el interior en el núcleo del gesto escultórico.

El premio reconoce el diálogo entre escultura y arquitectura con obras realizadas durante los últimos cinco años y quiere contribuir al fomento de la creación artística, en particular, de la escultórica.

Estruch (Barcelona, 1981) es licenciada en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona y la voz y el cuerpo son los elementos que vertebran su investigación, en una práctica artística situada a caballo entre la escultura y la acción.

En su trabajo destacan piezas, además de 'Carrau', como 'Hello Everyone' del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; 'Trena' en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) u 'Ocells perduts, intención poética' en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, entre otros.