L'Alternativa analiza los sueños y contradicciones de la sociedad en una edición online

Arrancará con una película sobre la clase obrera de Cartagena

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Independiente de Barcelona L'Alternativa 2020 analizará los sueños y las contradicciones de la sociedad en una edición en línea que se podrá ver del 16 al 29 de noviembre.

Lo han explicado las directoras del festival, Tess Renaudo y Cristina Riera, en rueda de prensa este miércoles: "La sección oficial engloba los sueños, las pasiones, la esperanza y la resiliencia humanas, pero también las contradicciones y daños de nuestra sociedad".

Lo hace analizando el presente, pero también el pasado: "Las películas nos hacen mirar en un retrovisor, pero a la vez nos indican un camino", han afirmado.

L'Alternativa ofrece también tres clases magistrales para complementar las películas a competición: una del cineasta murciano Luis López Carrasco, otra del montador Sergi Dies y otra del director Antoni Pinent.

DELHI, RÍO Y MURCIA

Renaudo ha explicado también que la sección oficial cuenta con películas ambientadas en grandes espacios o paisajes vacíos como el Sáhara, pero también con películas de vidas domésticas, de familias inconformistas, de interiores de casas, de cabarets o de bares, "que van de Nueva Delhi a Río de Janeiro, pasando por Cartagena (Murcia)".

Está compuesta por tres secciones: la sección internacional de largometrajes con diez películas, la sección internacional de cortometrajes con catorce propuestas, y la sección oficial nacional, que presenta seis largometrajes y quince cortometrajes producidos en España.

INAUGURACIÓN Y CLAUSURA

López Carrasco será el cineasta que inaugure el festival, con la película 'El año del descubrimiento', una propuesta que participa también en la sección oficial y que narra "la cara B" del desarrollo que tuvo lugar en España el año 1992, partiendo de las protestas en Cartagena, causadas por la crisis económica, que tuvieron su culminación en el incendio del parlamento autonómico.

El director ha explicado que se trata de un retrato colectivo de la clase obrera de Cartagena, y una especie de "socialización muy intensa" muy recomendable para estos tiempos de confinamiento, puesto que la película te propone estar tres horas en un bar.

La película que cerrará el festival será 'Epicentro' de Hubert Sauper, un "retrato inmersivo y metafórico de la Cuba poscolonial y utópica", que plantea preguntas sobre el tiempo, el imperialismo y el propio cine.

SECCIONES PARALELAS

Entre las secciones paralelas, L'Alternativa destaca un ciclo de cine-ensayo organizado por el Museo Reina Sofía y comisariado por el cineasta Guillermo G. Peydró, con cuatro propuestas entre las que se incluye 'Jane B. par Agnès V.', de Agnès Vardà.

También ha programado cuatro largometrajes "singulares", incluidos en las Secciones Especiales, así como dos sesiones de películas familiares y un taller de animación en la sección Pequeños Experimentos.

En la sección Hall, la "más afectada" por el cambio de formato, el festival hace dos propuestas: dos sesiones de cortos bajo la temática Cine y confinamiento, acompañadas por debates con los realizadores, y un foco sobre piezas de Pinent, con la primera temporada de su serie 'I still believe in celluloid'.

También complementará la programación un laboratorio de creación audiovisual de impacto social, así como seminarios para escuelas de cine y actividades para profesionales.

GRAN PRESENCIA DE MUJERES

Riera ha explicado que la mayoría de las películas de la sección estatal están dirigidas o codirigidas por mujeres, así como gran parte de la sección internacional, pese a haber seguido exclusivamente criterios de calidad para la selección.

Al ser preguntadas por el mensaje que enviarían a los espectadores para que asistieran al festival, Renaudo ha remarcado que es "ahora o nunca" --puesto que los filmes estarán disponibles por un tiempo limitado--, y Riera ha pedido a los asistentes que vean las películas sin móviles u otras distracciones, aunque el festival sea en línea.