Lamiel (Trànsit), ante los desplazamientos por Semana Santa: El objetivo es "cero víctimas"

Archivo - El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha señalado que, ante los desplazamientos por Semana Santa --que se inicia este viernes y finalizará el lunes 6 de abril-- el objetivo es tener "cero víctimas" y ha recomendado a los conductores informarse bien a través de los canales oficiales.

"El pasado año tuvimos tres víctimas mortales. Nos marcamos como objetivo cero víctimas estos 10 días, entre ramos y lunes de Pascua", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha explicado que, en lo que va de año, han muerto 22 personas en las carreteras catalanas.

Lamiel ha apuntado que se ha reducido en un 40% la cifra de víctimas mortales y un 25% de los heridos respecto al año pasado, pero que la cifra de accidentes es la misma, hecho que traduce en una "reducción de la lesividad" en las vías, y lo ha atribuido a la presencia policial y los controles de tráfico.

DISPOSITIVO POR SEMANA SANTA

Ha recordado que esta Semana Santa se prevén 1.038 controles en las carreteras de Catalunya y que el dispositivo distingue dos periodos de intensidad del tráfico, correspondiente con los dos fines de semana, que concentrarán las operaciones de salida y retorno del área metropolitana de Barcelona.

Las principales vías en las que prevé más densidad son la C-17 --donde se concentrará movilidad de esquiadores--; la C-16 y la AP-7 en dos puntos: en la zona de Parets del Vallès en su enlace con la C-33 y en Martorell (Barcelona).