Lamiel (Trànsit) explica que se mantiene la misma estrategia en la AP-7 en Martorell pese al corte

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicado este jueves que desde el SCT se mantiene la misma estrategia en la AP-7 en Martorell (Barcelona) pese al corte provocado en dirección sur este miércoles por la tarde para trasladar de sentido la maquinaria de las obras de reparación en la vía.

Lamiel ha señalado que, como el corte sigue siendo en la misma altura de la vía, se siguen haciendo los desvíos hacia la A2 y que las retenciones van "fluctuando" y que a primera hora de este jueves son, a su juicio, menores, ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Preguntado por las palabras del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que este miércoles por la noche afirmó que se prevé dicho corte se alargue hasta la semana del 9 de febrero, Lamiel ha expresado que "ojalá" que así sea y que se cumpla con el plazo.