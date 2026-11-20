La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete - PP
TARRAGONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete, ha defendido ampliar permisos por nacimiento y "más libertad para decidir cuándo disfrutarlos", así como impulsar rebajas fiscales para las familias.
Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este viernes en Amposta (Tarragona), donde ha apuntado que "criar a un hijo es cada vez más difícil" en la provincia y ha dicho que tener hijos no puede ser un lujo.
En cuanto a los autónomos, Landete ha afirmado que, con un Gobierno del PP, los que vuelvan del permiso, "tendrán la cuota bonificada al 100% durante dos años".