Landete (PP) reclama un Pacto de Estado en sanidad con las listas de espera como "prioridad"

La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mònica Landete y la eurodiputada y vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat. - PP DE TARRAGONA

TARRAGONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Tarragona, Mónica Landete, ha reclamado este sábado alcanzar un Pacto de Estado por la sanidad pública con las listas de espera como "prioridad", con un plan de reducción con un fondo específico y presupuestado.

Landete, acompañada por la eurodiputada y vicepresidenta del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, se han reunido con representantes del sector sanitario en Tortosa y Amposta (Tarragona), destacando la necesidad de contar con más médicos en el sistema público y que esté financiado "correctamente", informa el partido en un comunicado.

La candidata ha asegurado que las listas de espera han aumentado en los últimos 8 años y ha apuntado que hay una falta de médicos en el conjunto de España, especialmente en la atención primaria: "Faltan al menos 4.500 médicos más en los CAP del país, falta más formación sanitaria especializada, clasificación profesional, negociación propia y, sobre todo, guardias más cortas", ha dicho.

Según Landete el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agravado la situación porque "no ha tenido Presupuestos que pusieran solución a las carencias del sector".

DOLORS MONTSERRAT

Por su parte, Montserrat ha criticado el "abandono de los nacionalistas, independentistas y socialistas" a las Terres de l'Ebre (Tarragona) y ha puesto como ejemplo la construcción del nuevo Hospital de Tortosa que, dice, va con mucho retraso.

"El nuevo hospital de Tortosa solo podrá ser una realidad con un Gobierno del PP", ha añadido, y ha asegurado que el voto a los populares permitirá volver a solucionar los que considera los problemas reales de la gente, como la sanidad.

También ha destacado el peso de la agricultura y los pescadores en Tarragona y ha defendido que en Europa han "evitado que se recorten las ayudas al sector".